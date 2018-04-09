В Южном Тушине состоится пасхальный концерт

Культурном центре «Салют» Южного Тушина во вторник, 10 апреля, состоится пасхальный концерт вокальной музыки. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.

— Перед гостями выступят преподаватели и студенты музыкальных вузов Москвы. Они исполнят произведения русских и зарубежных классиков, народные песни, известные романсы и арии из опер, — пояснила Татьяна Кучеренко

Концерт состоится в рамках пасхального фестиваля. В фойе центра будет работать выставка, посвященная празднику.

Напомним, Культурный центр «Салют» располагается по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало концерта в 18.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.