Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета

Еще в конце марта Алсу представила свою новую песню «Не молчи». А на прошлой неделе анонсировала выход клипа на это композицию. Тем не менее, премьера клипа состоялась лишь сегодня.

О выходе нового творения от Алсу сообщили сразу же Иосиф Пригожин и Валерия, новый клип которой на песню «Любовь и боль» вышел в эту пятницу. Разумеется, Алсу тоже его пропиарила в своих соцсетях.

В комментариях под видео поклонники не устают хвалить певицу непосредственно за композицию «Не молчи», а вот сам клип авторства Алексея Голубева вызвал много вопросов:

«Голубев — гениальный режиссёр! Но клипы снимать он ВООБЩЕ НЕ УМЕЕТ! Нужно было Алана брать в режиссёры, он бы такой шедевр снял…﻿»

«Трек классный, а клип, ну такое, не понятный какой-то, Алсу в своём репертуаре».

«Честное мнение: очень качественная режиссёрская работа, постановка, графика — нет вопросов HD! Но совсем не хватает самого сюжета, какой-то изюминки, яркий пример, клип Осень, просто шедевр! Если раньше у публики был запрос на "голый зад", то сегодня уже все этим сыты погорло, и думаю, если качество сюжета будет равно качеству "картинки", Алсу точно взлетит и про папины деньги уже никто точно говорить не будет) Искренне желаю ей таких работ в будущем!﻿»

Кто-то и вовсе позволил себе нецензурно высказать в адрес нового клипа.