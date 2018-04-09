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Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
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Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета 

Рамблер 2 часа назад
Еще в конце марта Алсу представила свою новую песню «Не молчи». А на прошлой неделе анонсировала выход клипа на это композицию. Тем не менее, премьера клипа состоялась лишь сегодня.
О выходе нового творения от Алсу сообщили сразу же Иосиф Пригожин и Валерия, новый клип которой на песню «Любовь и боль» вышел в эту пятницу. Разумеется, Алсу тоже его пропиарила в своих соцсетях.
В комментариях под видео поклонники не устают хвалить певицу непосредственно за композицию «Не молчи», а вот сам клип авторства Алексея Голубева вызвал много вопросов:
«Голубев — гениальный режиссёр! Но клипы снимать он ВООБЩЕ НЕ УМЕЕТ! Нужно было Алана брать в режиссёры, он бы такой шедевр снял…﻿»
«Трек классный, а клип, ну такое, не понятный какой-то, Алсу в своём репертуаре».
«Честное мнение: очень качественная режиссёрская работа, постановка, графика — нет вопросов HD! Но совсем не хватает самого сюжета, какой-то изюминки, яркий пример, клип Осень, просто шедевр! Если раньше у публики был запрос на "голый зад", то сегодня уже все этим сыты погорло, и думаю, если качество сюжета будет равно качеству "картинки", Алсу точно взлетит и про папины деньги уже никто точно говорить не будет) Искренне желаю ей таких работ в будущем!﻿»

Дорогие друзья! С радостью и трепетом представляю вам мой новый #клип на песню #НеМолчи — яркую, динамичную работу @alexey_k_golubev 🌟 Лёша, УРА, мы сделали это✊🏻 Спасибо огромное всей команде @mag_film_show и отдельный респект нашему executive producer @reiband 🙏🏻 Об авторах, идеях, стилистах, организаторах и участниках я обязательно расскажу в следующих постах☺ А сейчас…, желаю всем приятного просмотра🙏🏻🙏🏻🙏🏻 и очень жду ваших комментариев😍 НЕ МОЛЧИМ😉 Смотрите на канале #StarPro в #YouTube

Публикация от  АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a)

Кто-то и вовсе позволил себе нецензурно высказать в адрес нового клипа.
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