Орбакайте подает дурной пример дочери

Еще в ферале вышел клип Кристины Орбакайте на песню «Фарс». А теперь певица решила рассказать поклонникам, как снималось видео и выложила так называемый «бэкстейдж» со съемок. Судя по качеству ролика, рассказать историю создания клипа планировалось заранее. Нам показывают, как вокруг Кристины раскидывают реквизит и создают бардак из стекла.

Сама Орбакайте тоже не отстает — активно крушит перед камерой телевизор с плоским экраном и заливает помещение шампанским.

Все бы ничего, но в одном из кадров видно, что на съемках клипа присутствуют ее муж и шестилетняя Клава. Напомним, что даже «Ну, погоди» попытались запретить к просмотру детям за то, что Волк там разгуливает с сигарой (якобы, плохое влияние на детей оказывает).