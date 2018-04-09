Стало известно, кто будет развлекать людей на фестивале болельщиков ЧМ-18 на площади Минина

Вход на Фестиваль будет бесплатным для всех желающих. Об этом сообщает Министерство спорта Нижегородской области.

На открытии Фестиваля 14 июня выступят Послы Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 — группа Uma2rmaH.

В другие дни планируется выступление следующих популярных артистов, включая и международных звезд.

18 июня — «Swanky Tunes» — группа диджеев и музыкантов, сформированная в 1998 году в российском городе Смоленске. В состав входят: Вадим Шпак, Дмитрий Бурыкин и Станислав Зайцев. Известны своими композициями и ремиксами в стиле хаус.

19 июня — Олег Газманов — советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт, актёр, продюсер. Заслуженный и народный артист Российской Федерации. Семикратный обладатель Национальной российской премии «Овация».

21 июня — группа «Pendulum» — австралийская драм-н-бэйс-группа, созданная в 2002 году в городе Перт Робом Свайром, Гаретом МакГрилленом и Полом Хардингом.

24 июня — Paul Oakenfold — продюсер и один из хорошо известных и наиболее высоко оплачиваемых транс-диджеев во всем мире. Транс —стиль электронной танцевальной музыки, который развился в 1990 годы.

25 июня — группа «Земляне» — группа «Земляне» — советская и российская рок-группа, один из самых заметных коллективов периода «ВИА» в советской музыке, привнесших элементы рок-музыки на советскую эстраду. Наиболее известные и популярные песни: «Трава у дома», «Каскадеры», «Прости, Земля».

27 июня — группа «Иванушки International»

1 июля — «Моя Мишель» — российская музыкальная группа из Благовещенска, основанная в 2009 году. В своём творчестве группа использует стили рок-музыки и синти-поп. Вокалисткой группы и автором песен является Татьяна Ткачук