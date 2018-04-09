Леонид Агутин (Leonid Agutin) 

Детство и юность Леонид Агутин родился в семье экс-солиста вокально-инструментального ансамбля «Голубые гитары», музыкального критика Николая Агутина и учительницы Людмилы Агутиной. В шесть лет пошел в среднюю школу и параллельно в музыкальную. Также учился игре на фортепиано в московской джазовой школе при доме культуры «Москворечье». В возрасте 18 лет пошел служить в пограничные войска. После этого поступил в Московский государственный институт культуры на специальность «Режиссер-постановщик театрально-массовых представлений». В 21 года ездил с музыкальными коллективами на гастроли в качестве артиста на «разогреве». Спустя три года стал лауреатом Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта—1992», а еще спустя год стал лауреатом Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала—1993». Карьера Первый сольный альбом под названием «Босоногий мальчик» Агутин выпустил, когда ему было 26 лет. Благодаря этому он стал одни из самых популярных артистов отечественной эстрады и получил призы в номинациях: «Певец года», «Песня года» и «Альбом года». Спустя год выпустил второй сольный альбом «Декамерон». В 2005 году Леонид записал студийный альбом «Cosmopolitan Life» вместе с американским гитаристом Эл Ди Меола. В возрасте 40 лет Агутину присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Через год после этого певец выпустил книгу своих стихов и песен «Записная книжка 69». В 2012 году стал победителем музыкального телепроекта «Две звезды» на Первом канале. Тогда же Агутин занял место наставника в шоу «Голос». В 2014 году он покинул кресло жюри, однако в 2017 году снова занял его. Личная жизнь Еще будучи начинающим артистом Леонид женился на Светлане Белых, с которой прожил в браке порядка пяти лет. Затем долгое время встречался с балериной Мреий Воробьевой, которая родила ему дочь Полину. В 1997 году Агутин встретил Анжелику Варум, а спустя три года они поженились. В 1999 году у супругов родилась дочь Елизавета. Дискография 1994 — «Босоногий мальчик» 1995 — «Декамерон» 1998 — «Летний дождь» 1998 — «Лучший» 2000 — «Служебный роман» 2000 — «Леонид Агутин» 2003 — «Дежа Вю» 2005 — «Cosmopolitan Life» (совместный проект с Элом ди Меола) 2007 — «Любовь. Дорога. Грусть и Радость» 2012 — «Быть частью твоего» 2012 — «Романсы» 2012 — «Время последних романтиков» 2013 — «Тайна склеенных страниц» 2016 — «Просто о важном»