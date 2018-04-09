Ещё
Ценителей классической музыки собрал концерт в центре соцобслуживания Сокола
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ценителей классической музыки собрал концерт в центре соцобслуживания Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В среду, 4 апреля, в филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» состоялась концертная программа дипломанта областного конкурса вокалистов, выпускницы Московской консерватории, жительницы района Сокол Любови Румянцевой.
— Концерт был посвящен великим музыкантам XIX века -композиторам Федерику Шопену и Ференцу Листу. Партию на фортепиано исполняла еще одна жительница нашего района — Лилия Фейгина, — сообщили организаторы.
Как сообщил один из устроителей, в рамках концерта были исполнены польские народные песни в обработке Шопена. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Участники режиссерской лаборатории ЦДР представят свой новый спектакль на Соколе В ЦСПСиД Сокола представили спектакль о вреде употребления табака Представители ЦСПСиД Сокола посетили столичные детские дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте подает дурной пример дочери3
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Спилберг экранизирует «Талисман» Стивена Кинга1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение