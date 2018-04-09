Ценителей классической музыки собрал концерт в центре соцобслуживания Сокола

В среду, 4 апреля, в филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» состоялась концертная программа дипломанта областного конкурса вокалистов, выпускницы Московской консерватории, жительницы района Сокол Любови Румянцевой

— Концерт был посвящен великим музыкантам XIX века -композиторам Федерику Шопену и Ференцу Листу . Партию на фортепиано исполняла еще одна жительница нашего района — Лилия Фейгина, — сообщили организаторы.

Как сообщил один из устроителей, в рамках концерта были исполнены польские народные песни в обработке Шопена. (ео)