Ещё
Песни с «двухуровневым» смыслом: новосибирские студенты записали альбом «Перестройка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песни с «двухуровневым» смыслом: новосибирские студенты записали альбом «Перестройка» 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские студенты Вадим Кузьминых из НГУ и Евгений Груодис из НГТУ презентовали музыкальный альбом под названием «Перестройка», который они записали в рамках проекта «Дивергенция».
«Песни обо всём: о любви, о политике, о жизни в целом. Всё вперемешку. Каждый человек сам найдёт в этой песне для себя свой смысл. Мы считаем, что нужно писать такие песни, которые будут иметь двухуровневый смысл: чтобы и обыватель мог в них найти что-то своё, и более прогрессивный человек», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Кузьминых.
Вокал, стихи, бас-гитара принадлежат Вадиму, гитара и аранжировки — Евгению. Стихи и музыку студенты написали ещё в прошлом году. Альбом записывали с января по конец февраля.
«Мы записывали у нашего коллеги Александра Райтера из музыкального объединения Dee I Why в Академгородке. Это студия, но она находится в обычной квартире. Такая домашняя студия в обычной хрущёвке», — сказал Кузьминых.
Название «Перестройка» придумал Вадим, Евгений поддержал идею.
«Дело в том, что я учусь на историческом направлении в НГУ и вообще изучаю этот период. Мне очень нравится. Ну и перестройка — это такой термин, который мы позаимствовали у истории, но используем его немного в другом — таинственном ключе. Перестройка любых общественных систем начинается с перестройки сознания», — пояснил Вадим.
Музыканты пока не определились с жанром. «Очень сложно сказать, какой точно стиль музыки, но будем считать, что это постпанк и инди-музыка», — пояснил Вадим.
А несколькими месяцами ранее трое новосибирцев записали кавер на песню Luis Fonsi «Despacito» для конкурса телешоу «Вечерний Ургант». Новосибирская версия песни отличается от оригинала снежными сугробами и использованием национальных музыкальных инструментов.
ngs.ru: последние новости
Нарисовал музыку Новосибирская группа сняла ретро-клип о превращении модницы в манекен Новосибирская рок-группа сняла клип про пчёл-алкоголиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Необычные фильмы об отношениях отцов и детей
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение