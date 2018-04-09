Клип Энрике Иглесиаса бьет рекорды

Новое видео на композицию "Nos fuimos lejos", представленное на днях популярным певцом, за сутки набрало более 1 млн просмотров.

Это видео — совместная работа Иглесиаса и кубинского певца Дессемера Буэно, который и написал к ней текст.

Как рассказал Буэно кубинскому агентству Prensa Latina, Энрике стал вторым человеком, который услышал композицию, и она ему очень понравилась. Была записана песня, а затем на нее сняли клип.

Это видео, по словам Дессемера, является своеобразным романтическим признанием в любви. Может быть, именно поэтому оно так полюбилось зрителям.

Стоит отметить, что сотрудничают Энрике Иглесиас и Дессемер Буэно уже не в первый раз: три предыдущие работы, созданные в тандеме ("Cuando me enamoro", Bailando" и "Subeme la radio") имели оглушительный успех. Вероятно, эта же судьба уготована и "Nos fuimos lejos".

Также в работе над "Nos fuimos lejos" принял участие кубинский певец Эль Мича.