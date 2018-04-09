Непревзойденная Монсеррат

12 апреля отмечает юбилей Монсеррат Кабалье . 15 апреля в 22:20 в эфире телеканала «Россия К» концерт с участием примадонны.

В свое время Марии Каллас присвоили эпитет «божественная», Ренату Тебальди наградили неофициальным титулом «изумительная», а Монсеррат Кабалье получила звание «непревзойденной». И она полностью его оправдывает. По обширности репертуара, количеству спектаклей, по неповторимости голоса, исключительной музыкальности, а еще по тому спокойствию и доброте, которые она излучает. Имя Монсеррат Кабалье стало настоящим символом Испании, а ее голос — легендой. В репертуаре певицы более 130 партий, свыше 800 камерных произведений, с ее участием выпущено около сотни дисков. Она награждена премией «Грэмми» за исполнение лучшего классического вокального соло.

Но Кабалье покорила не только поклонников классики. Пробуя себя в разнообразных проектах, Кабалье совместно с лидером группы «Queen» Фредди Меркьюри записала несколько песен для альбома «Барселона», а одноименная композиция была ими исполнена на летних Олимпийских играх 1992 года, проходивших в Барселоне. Хит побил все рекорды мировых чартов и стал гимном не только той Олимпиады, но и всей Каталонии. Среди других ее смелых экспериментов — сотрудничество с рок-группой «Gotthard» из Швейцарии, с итальянским поп-певцом Аль Бано , с греческим композитором и исполнителем электронной музыки Вангелисом.

15 апреля в 22:20 в эфире телеканала «Россия К» — концерт, в котором примут участие Монсеррат Кабалье и Мэрилин Хорн (США). В их исполнении прозвучат жемчужины мировой оперы от музыки барокко и классицизма до начала XX века. Этот концерт примечателен ещё и тем, что своей мировой известностью Кабалье обязана именно Хорн. В 1965 году в знаменитом «Карнеги-холле» молодая испанка заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноимённой опере Гаэтано Доницетти. Триумф Кабалье был столь велик, что публика устроила певице 20-минутную овацию.

Гала-концерт, в котором М. Кабалье и М. Хорн выступили вместе, состоялся в Концертном зале Мюнхенской филармонии, одном из лучших залов Германии. В программе: популярные арии и дуэты из опер А. Вивальди, Дж. Мейербера, С. Меркаданте, Дж. Россини, Г. Ф. Генделя, Дж. Пуччини, Ж. Оффенбаха. Концерт состоялся в сопровождении симфонического оркестра Мюнхенского радио. Дирижер Никола Ресциньо.

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