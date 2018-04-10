Ранетки возвращаются с новой песней

Оказывается, уместить историю группы Ранетки в нескольких куплетах очень даже реально! Наташа Мельниченко и Аня Руднева-тому подтверждение. Совсем недавно девушки представили новую песню «History», в который поэтапно выстроили весь путь группы. По классике, все начинается с кастинга. Аня и Наташа рассказывают, как долго они ждали ответа продюсеров-кто же из них станет новой участницей, и как узнали, что пополнит ряды Ранеток ещё и Лена Третьякова.

https://www.youtube.com/watch?v=FrJ1exEUkuo&t=10s Рассказывают, как были счастливы сняться в сериале, записывать альбомы, давать концерты и многое-многое другое. Делятся девушки и своим отношениям к хейтерам…В общем, не песня, а кладезь фактов о Ранетках. Но, что самое главное! Аня и Наташа объявили дату концерта-первого после долгого перерыва.