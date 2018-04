Девушка познакомилась с парнем в самолете и даже не поняла, что это ее любимый музыкант

Многие из нас мечтали случайно встретить любимого артиста, побеседовать с ним и выразить восхищение его талантом. Такой шанс выпал одной девушке: ей досталось место в самолете прямо рядом с любимым музыкантом. Однако по иронии судьбы она его не узнала. Поняв это, голландский певец Дотан начал вести прямую текстовую трансляцию в своем аккаунте в Twitter.

31-летний артист летел в самолете. Смотря по сторонам, он заметил, что девушка на соседнем кресле слушает его альбом. Дотан решил познакомиться с поклонницей. Он выяснил, что девушку зовут Алисия. В процессе отвлеченной беседы стало ясно, что Алисия его совсем не узнает. Курьез позабавил музыканта.

Ok… So I am currently on a plane (hello expensive wifi) and the girl next to me is listening to my album. Every single song.

Так… Я уже на борту (привет, дорогущий Wi-Fi), а девушка рядом со мной слушает мой альбом. Каждую песню.

It is pretty awkward and nice at the same time. Especially since she just asked me what I do in life…

Это довольно мило, но при этом я немного смущен. По крайней мере был — до того момента, пока она не спросила, кем я работаю…

So I told her I write music… still not connecting the dots. I left it there and she continued listening to my music.

В общем, я сказал ей, что пишу музыку… но она так и не поняла. Пока я пишу сюда, она продолжает слушать мои песни.

I realize she might follow me on Twitter.. well.. hello plane neighbour. Thanks for listening to my music and singing along quietly. 💙

Я понял, что она может фолловить меня в Twitter… ну что же… привет, самолетная соседка. Спасибо за то, что слушаешь мою музыку и тихонько подпеваешь.

Just did. She said 'Dotan' without blinking. Pretended like I have never heard of him. https://t.co/HpWm2Celdf

Сделал это (спросил, кого она слушает — прим.ред). Она, не моргнув, ответила, что слушает Дотана. Я притворился, что ни разу не слышал о нем.

Update: still no clue. She did ask me if I enjoy live music and if I write in Dutch or English.

Обновление: она до сих пор не догадалась. Спросила меня, нравится ли мне «живая» музыка, и пишу ли я на немецком или на английском.

30 min left until we land. Still no clue and she is back to listening to my music again.

Осталось 30 минут до приземления. Она до сих пор не догадалась, снова слушает мою музыку.

And then the most awkward thing happened. She made me listen to my own music…

А вот случилось самое страшное. Она попросила меня дать ей послушать мою музыку…

She: «Isn't it beautiful?» Me: «Uhmm»

Она: «Ты пишешь красивую музыку»?

Я: «Нууууу»…

So.. finally arrived (sorry for the suspense, but no wifi during landing). I wrote a note and gave it to her while leaving the plane.

Итак… Мы наконец-то приземлились (простите за задержку, во время посадки не было Wi-Fi). Я написал записку и отдал ей, когда мы выходили из самолета.

1 августа девушка написала на почту певцу.

Дорогой Дотан!

Я правда не знаю с чего начать. Во-первых, я не представляю, настолько тупой я была, что не узнала тебя, и не смогла понять все огромные намеки, которые ты мне давал во время полета. На самом деле, я ни разу не видела тебя, но сразу же купила твой альбом после того, как услышала твою песню в одной из серий «Древних» (сериал — прим. ред.). После этого я слушала твою музыку нон-стоп. Хотела бы подчеркнуть, что мечтаю лично выразить свою благодарность за твое великолепное творчество. Я бы никогда не узнала большинство своих любимых артистов, поскольку заинтересована в основном только в музыке. Я вообще думала, что ты — группа (мне стыдно). На самом деле, то, что ты не раскрыл мне свою тайну, это очень скромно, но я бы хотела, чтобы ты мне сказал! Когда я прочитала твое сообщение, побежала к маме. Мы обе не могли поверить в это. В нашей жизни была жирная черная полоса, и твоя музыка помогла пережить нам ее. Даже сильнее, чем ты можешь себе представить. Мы с мамой обязательно придем на твое выступление осенью. Я не могу поверить, что ты оказался настолько щедр, что предложил нам билеты на твое шоу даже после моего эпичного провала. Пожалуйста, продолжай творить свою прекрасную музыку, и оставайся таким же скромным. Я обещаю, что такого больше не случится. Никогда.

С любовью,

Алисия.