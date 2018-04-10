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Уральская группа Bogachi рассказала, чем удивила Максима Фадеева
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Уральская группа Bogachi рассказала, чем удивила Максима Фадеева 

АиФ Урал 25 минут назад
Фото: АиФ Урал
Уральская группа Bogachi стала участником шоу «Песни на ТНТ». О том, как музыкантам удалось удивить Максима Фадеева, сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал».
Музыканты из группы Bogachi совместно с рэпером из Краснодара PLC показали свою интерпретацию песни «Танцы на стеклах». Продюсер Максим Фадеев такое прочтение оценил. «PLC и BOGÁCHI очень удивили меня таким прочтением песни „Танцы на стёклах“. По-моему, круто получилось. Ребята буквально за час подготовили эти номера. Как вам? Мне очень. Обожаю настоящих музыкантов», — написал продюсер на своей странице в «Instagram».
PLC и BOGÁCHI очень удивили меня таким прочтением песни «Танцы на стёклах». По-моему, круто получилось. А ещё Максим Свобода и Миша Никитин исполнили одну из самых культовых песен SEREBRO. Ребята буквально за час подготовили эти номера. Как вам? Мне очень. Обожаю настоящих музыкантов! И девочки @serebro_official @tat_serebroofficial @kk_serebroofficial жду ваших мнений тоже ️ @pesninatnt
Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 9 Апр 2018 в 12:12 PDT
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