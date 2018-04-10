«Инкогнито» сделали «ремейк картин Магритта»

Группа «Инкогнито» представила свой новый альбом «Наши голоса». Это уже третья студийная пластинка команды. Станислав Шклярский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности оформления обложки свежего альбома читайте только на НСН.

«Обложку альбома нам оформлял Сергей Эйтвиц. У меня было два варианта, как это можно было сделать. Первый вариант — это человек, который выкрикивает какие-то слова, и из его рта исходят радиоволны. Но, поскольку персонаж получался либо без эмоций, либо чересчур агрессивным, эту идею мы решили задвинуть. И второй вариант, основной, который собственно и красуется сейчас на обложке — это отсылка к картине Магритта, можно сказать своеобразный ремейк», — отметил артист.

Новый альбом группы «Инкогнито» можно послушать уже сейчас на сайте nashe.ru.