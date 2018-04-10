Ещё
«Инкогнито» сделали «ремейк картин Магритта»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Инкогнито» сделали «ремейк картин Магритта» 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Инкогнито» представила свой новый альбом «Наши голоса». Это уже третья студийная пластинка команды. Станислав Шклярский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности оформления обложки свежего альбома читайте только на НСН.
«Обложку альбома нам оформлял Сергей Эйтвиц. У меня было два варианта, как это можно было сделать. Первый вариант — это человек, который выкрикивает какие-то слова, и из его рта исходят радиоволны. Но, поскольку персонаж получался либо без эмоций, либо чересчур агрессивным, эту идею мы решили задвинуть. И второй вариант, основной, который собственно и красуется сейчас на обложке — это отсылка к картине Магритта, можно сказать своеобразный ремейк», — отметил артист.
Новый альбом группы «Инкогнито» можно послушать уже сейчас на сайте nashe.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Мураками» выбирает название для новой пластинки Лидер группы Mgzavrebi рассказал, почему долго не съезжал от родителей Ревякин рассказал о единении публики и артистов на «НАШЕСТВИИ»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел новый клип Ольги Бузовой27
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Биография Елены Кондулайнен
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение