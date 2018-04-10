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В Волгограде состоится концерт, посвященный 100-летию Эллы Фицджеральд
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В Волгограде состоится концерт, посвященный 100-летию Эллы Фицджеральд 

АиФ Волгоград 37 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Эллы Фицджеральд, одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, состоится 10 апреля в Волгоградском музыкальном театре.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, познакомит любителей джаза с творчеством мировой звезды муниципальный оркестр «Комбо-джаз-бенд». Специально для этого концерта музыканты написали свои аранжировки.
Отметим, за свою 50-летнюю карьеру Элла Фицджеральд 13 раз становилась обладательницей премии «Грэмми», выпустила около 90 альбомов и сборников. При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с её записями.
Начало концерта в 19:00.
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