В Волгограде состоится концерт, посвященный 100-летию Эллы Фицджеральд

Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Эллы Фицджеральд , одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, состоится 10 апреля в Волгоградском музыкальном театре.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, познакомит любителей джаза с творчеством мировой звезды муниципальный оркестр «Комбо-джаз-бенд». Специально для этого концерта музыканты написали свои аранжировки.

Отметим, за свою 50-летнюю карьеру Элла Фицджеральд 13 раз становилась обладательницей премии «Грэмми», выпустила около 90 альбомов и сборников. При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с её записями.

Начало концерта в 19:00.