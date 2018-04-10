Новый швейцарский джаз прозвучит в «Арсенале»

Новый джаз из Швейцарии: концерт джаз-квинтета Кристофа Граба Christoph Grab’s Raw Vision пройдет в «Арсенале» 17 апреля, в 19:00.

Квинтет с аккордеоном — нестандартная формация для современного европейского джаза. Но если этот квинтет выступает под руководством саксофониста Кристофа Граба — весьма заметной фигуры на швейцарской джазовой сцене — такой состав точно заслуживает внимания.

Критики находят в стилистике Raw Vision «глубоко естественное смешение сложных ритмов, классической техники исполнения, яростных соло и завораживающего взаимодействия».

Саксофонист-универсал Кристоф Граб, являющийся сегодня одним из наиболее востребованных студийных и сессионных музыкантов Швейцарии. Только в качестве руководителя он имеет отношение к восьми действующим коллективам, играющим музыку в диапазоне от жёсткого авангардного джаз-рокового минимализма до гипертрофированного «кинематографического» винегрета из узнаваемых и якобы узнаваемых популярных мелодий самого разного авторства.

Raw Vision — ансамбль с говорящим названием («сырой», в значении «грубый / прямолинейный / непредвзятый», «взгляд»). И первый же его альбом — «Code Talker». В 2015 году альбом был включён в список лучших работ года по версии швейцарского радио SRF2. А весной 2018-го, незадолго до приезда в Россию, коллектив выпустит свой второй диск.