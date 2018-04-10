Подписанный Ленноном альбом выставлен на продажу

Альбом "Double Fantasy", который музыкант подписал в день своей гибели, выставлен на аукционе Heritage.

8 декабря 1980 года Джон Леннон по просьбе ведущего радиостанции RKO оставил автограф на альбоме "Double Fantasy".

"KCPX с любовью, Йоко Оно и Джон Леннон 1980",

— написал внутри альбома музыкант и нарисовал карикатуры на себя и Йоко Оно.

В тот же день экс-участника "The Beatles" застрелил сумасшедший фанат.

Начальная цена лота $55,2 тыс., но организаторы аукциона планируют выручить за уникальный альбом гораздо больше.