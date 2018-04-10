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Подписанный Ленноном альбом выставлен на продажу
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Подписанный Ленноном альбом выставлен на продажу 

Рамблер 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
Альбом "Double Fantasy", который музыкант подписал в день своей гибели, выставлен на аукционе Heritage.
8 декабря 1980 года Джон Леннон по просьбе ведущего радиостанции RKO оставил автограф на альбоме "Double Fantasy".
"KCPX с любовью, Йоко Оно и Джон Леннон 1980",
— написал внутри альбома музыкант и нарисовал карикатуры на себя и Йоко Оно.
В тот же день экс-участника "The Beatles" застрелил сумасшедший фанат.
Начальная цена лота $55,2 тыс., но организаторы аукциона планируют выручить за уникальный альбом гораздо больше.
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