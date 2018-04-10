В Доме Искусств прошёл вечер, посвящённый годовщине штурма Кёнигсберга 

Главными гостями концерта стали ветераны участники битвы за город-крепость.
Защитникам нашего Отечества вручили цветы и поблагодарили за совершённые подвиги. Также на праздничном вечере наградили победителей десятого городского конкурса «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского. Участников конкурса оценивали в нескольких номинациях музыкальной, изобразительной, журналистской, педагогической и литературной. Боролись за звание лауреатов писатели, депутаты, художники и учителя музыки, которые отличились в области патриотического воспитания.