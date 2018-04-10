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Бенефис Ирины Шведовой пройдет в театре Джигарханяна
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Бенефис Ирины Шведовой пройдет в театре Джигарханяна 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
28 апреля в 19:00 на Малой сцене театра Армена Джигарханяна пройдет авторский моноспектакль Ирины Шведовой «Душа Хранит» на стихи Николая Рубцова. Таким образом актриса, певица и режиссер отпразднует свой День рождения.
После спектакля состоится праздничный бенефис, на котором именинницу поздравят ее друзья — актеры московских театров, музыканты и писатели. Специальный гость — ансамбль солистов «Старгород» (г. Пенза).
«Ирина Шведова живет творчеством и вдохновляет других. Поет, играет в театре и кино, ставит спектакли, пишет музыку и песни. Она записала 8 дисков, самостоятельно создала 20 сольных программ, ее репертуар насчитывает более четырехсот композиций. Быть артисткой не просто, но иначе она не может. И свой день рождения Ирина празднует, конечно, на сцене», — рассказывают коллеги актрисы.
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