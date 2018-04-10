Бенефис Ирины Шведовой пройдет в театре Джигарханяна

После спектакля состоится праздничный бенефис, на котором именинницу поздравят ее друзья — актеры московских театров, музыканты и писатели. Специальный гость — ансамбль солистов «Старгород» (г. Пенза).

«Ирина Шведова живет творчеством и вдохновляет других. Поет, играет в театре и кино, ставит спектакли, пишет музыку и песни. Она записала 8 дисков, самостоятельно создала 20 сольных программ, ее репертуар насчитывает более четырехсот композиций. Быть артисткой не просто, но иначе она не может. И свой день рождения Ирина празднует, конечно, на сцене», — рассказывают коллеги актрисы.