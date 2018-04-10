Получили оперный «Оскар»: пермский хор musicAeterna стал лауреатом премии Opera Awards

Хор musicAeterna стал лауреатом престижной международной премии Opera Awards — оперного «Оскара». Музыканты номинировались уже пятый раз.

Имена победителей были объявлены накануне на торжественной церемонии в Лондоне. Всего в номинации «Хор» в этом году было заявлено шесть коллективов. Кроме musicAeterna это хоры Баварской государственной оперы, берлинской «Комише опер», Королевского театра в Мадриде, Оперы Сан-Франциско, итальянского театра «Ла Фениче». Хор musicAeterna создан в 2004 году в Новосибирске Теодором Курентзисом . Презентация хора в его нынешнем составе состоялась в 2011 году в Перми.

— В репертуаре коллектива произведения разных стилей и эпох, а в исполнительстве отдается предпочтение аутентичной манере. В программах звучат сочинения зарубежных композиторов эпохи барокко, шедевры русской хоровой музыки XVIII—ХХ веков, а также произведения современных авторов, — рассказали в Пермском театре оперы и балета. — Начиная с сезона 2011/2012 musicAeterna принимает участие во всех премьерах театра, а некоторые артисты хора выступают в сольных партиях.

Художественный руководитель хора — Теодор Курентзис, главный хормейстер — Виталий Полонский.

Международная премия Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine, музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Элисоном, который сейчас возглавляет жюри премии. Первое награждение состоялось в 2013 году.

Театр оперы и балета номинирован на премию «Золотая маска». Победители будут объявлены 15 преля.