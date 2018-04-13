Французские дизайнеры сделали шрифты па основе почерков Кобейна, Леннона и Боуи

Перед запуском своего проекта французы изучили записи дневников покойных звезд, их личные письма, а в случае Кобейна даже его предсмертную записку.

Дизайнеры заявили, что свои проектом хотят вдохновить молодые таланты на творчество. По мнению Дамьена и Санса, возможность набрать текст почерком великого человека вдохновляет на то, чтобы создать что-то самому.