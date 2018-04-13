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Французские дизайнеры сделали шрифты па основе почерков Кобейна, Леннона и Боуи
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Французские дизайнеры сделали шрифты па основе почерков Кобейна, Леннона и Боуи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Wonderzine
Дизайнеры Николя Дамьен и Жюльен Санс создали проект Songwriters Fonts, в рамках которого разработали шрифты на основе почерков великих музыкантов XX века, Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Леонарда Коэна, Джона Леннона и Сержа Генсбура. Скачать шрифты можно бесплатно, сообщает Stereogum.
Перед запуском своего проекта французы изучили записи дневников покойных звезд, их личные письма, а в случае Кобейна даже его предсмертную записку.
Дизайнеры заявили, что свои проектом хотят вдохновить молодые таланты на творчество. По мнению Дамьена и Санса, возможность набрать текст почерком великого человека вдохновляет на то, чтобы создать что-то самому.
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