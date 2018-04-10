Type like teen spirit: художники сделали из почерков Курта Кобейна, Джона Леннона и Дэвида Боуи шрифты для компьютера

Кажется, фанаты преломили очередную грань поклонения рок-звездам: шрифты.

Джон Леннон и Дэвид Боуи. Художественный проект под названием Songwriters Fonts предлагает пользователям и фанатам легендарных исполнителей скачать шрифты, которые авторы проекта смоделировали на основе реального почерка их кумиров, среди которых оказались Курт Кобейн

Авторы изучали рукописные записи и заметки музыкантов в блокнотах, чтобы выявить закономерности в написании букв и даже знаков препинания и создать цифровой почерк, который точно повторяет то, как музыканты писали на бумаге. Проект некоммерческий, поэтому шрифты можно скачать бесплатно.

Songwriters Fonts

«Эти шрифты были придуманы для того, чтобы дать музыкантам вдохновение. Написание стихов к песням почерком знаменитых исполнителей развивает креативность. Делать наброски песен почерком Боуи или Кобейна может быть лишь упражнением в воображении… но ведь в этом и весь смысл».

Songwriters Fonts

Очередной инструмент копирования и без того самых подражаемых музыкантов? Может быть. Но можно немножко поиграть с креативом — напечатать открытку другу или написать свой текст под музыку.

«Курт Кобейн сформировал «Нирвану» в 1987 году, подарив миру гранж: он черпал вдохновение из панк-рока, блюза и хеви-метала, создавая новый жанр рока. Отчасти вымученный, но очень тонкий и поэтичный стиль его лирики повлиял на целое поколение».

Songwriters Fonts

Записи Курта Кобейна, по которым был смоделирован его почеркВот такими буквами писал Курт

А вот так, наверное, выглядели первый куплет и припев песни Smells Like Teen Spirit у Курта в блокноте:

«Будучи родом из Брикстона на юге Лондона, Дэвид развил энциклопедический интерес к музыке, искусству и дизайну еще до того, как в 1963 году выбрал профессиональную карьеру музыканта. Боуи всегда экспериментировал с новыми подходами к музыке как к искусству, создавая неординарные песни, ставшие классикой поп-жанра».

Songwriters Fonts

Блокноты с записями Дэвида Боуи, использованные для создания шрифтаПолный алфавит Боуи

Проникнувшись духом Боуи, можно переписать мечтательный припев из Space Oddity его почерком:

«”На самом деле мы просто писали поп-хиты, не придавая этому большого значения — просто так, ради забавы. Тексты к ним не несли в себе никакого смысла”. Несмотря на эту скромность, Леннон со своим другом Маккартни написали одни из самых влиятельных хитов в истории музыки».

Songwriters Fonts

Записи Леннона

Попробуйте отгадать песню: