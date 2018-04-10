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В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
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В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @annasedokova
Анна Седокова пока еще продолжает отдыхать в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что ее дочка Моника уже пошла в школу. Однако релакс не мешает Анне презентовать новинки своего творчества.
Так, девушка выложила для поклонников новую композицию «Ни слова о нем». Сама Седокова призналась, что это, похоже, было самое резонансное ее произведение:
«Моя новая песня #НиСловаоНем взорвала все, что только можно и это моя первая песня с таким резонансом».
Очевидно, под резонансом Анна подразумевает бойню, которую устроили ее подписчики, прослушав трек. Так, некоторые из них посчитали песню чуть ли не плагиатом:
«Слова, стиль, Музыка 🎧 как у Бузовой 😂 это не ваше, сделайте что-нибудь своё».
«Просто не ее стиль, Бузовой больше подходят такие песни».
Впрочем, преданные поклонники вступились за Седокову, написав, что это, скорее, Ольга Бузова копирует творчество певицы:
«А может, наоборот! Анна гораздо дольше в музыкальной сфере! И если вы слушали ее песни, то можно понять, что это ее стиль! К тому же Аня сама пишет музыку и текст, в отличие от Бузовой!»
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