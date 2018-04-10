В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову

Анна Седокова пока еще продолжает отдыхать в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что ее дочка Моника уже пошла в школу. Однако релакс не мешает Анне презентовать новинки своего творчества.

Так, девушка выложила для поклонников новую композицию «Ни слова о нем». Сама Седокова призналась, что это, похоже, было самое резонансное ее произведение:

«Моя новая песня #НиСловаоНем взорвала все, что только можно и это моя первая песня с таким резонансом».

Очевидно, под резонансом Анна подразумевает бойню, которую устроили ее подписчики, прослушав трек. Так, некоторые из них посчитали песню чуть ли не плагиатом:

«Слова, стиль, Музыка 🎧 как у Бузовой 😂 это не ваше, сделайте что-нибудь своё».

«Просто не ее стиль, Бузовой больше подходят такие песни».

Впрочем, преданные поклонники вступились за Седокову, написав, что это, скорее, Ольга Бузова копирует творчество певицы: