В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову 

Анна Седокова пока еще продолжает отдыхать в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что ее дочка Моника уже пошла в школу. Однако релакс не мешает Анне презентовать новинки своего творчества.
Так, девушка выложила для поклонников новую композицию «Ни слова о нем». Сама Седокова призналась, что это, похоже, было самое резонансное ее произведение:
«Моя новая песня #НиСловаоНем взорвала все, что только можно и это моя первая песня с таким резонансом».
Очевидно, под резонансом Анна подразумевает бойню, которую устроили ее подписчики, прослушав трек. Так, некоторые из них посчитали песню чуть ли не плагиатом:
«Слова, стиль, Музыка 🎧 как у Бузовой 😂 это не ваше, сделайте что-нибудь своё».
«Просто не ее стиль, Бузовой больше подходят такие песни».
Впрочем, преданные поклонники вступились за Седокову, написав, что это, скорее, Ольга Бузова копирует творчество певицы:
«А может, наоборот! Анна гораздо дольше в музыкальной сфере! И если вы слушали ее песни, то можно понять, что это ее стиль! К тому же Аня сама пишет музыку и текст, в отличие от Бузовой!»
И кто-то, но не #Ты, мне пишет #олюбви, но подступает к горлу ком. Прошу #НиСловаоНем 😜 #Ябуду #Танцевать до потери сознания, #Буду #целоваться с другими парнями #Я 💋 С Премьерой Нас ❤️❤️❤️ Качаем в #Itunes! И Танцуем ⚡️⚡️⚡️ Прямая ссылка в профиле и в сториз! ❤️❤️❤️❤️ Поздравляю нас @baston_songwriter 💋💋💋