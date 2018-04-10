В Курске пройдёт концерт «Маленький маэстро»

В программе прозвучит классическая инструментальная музыка разных эпох, а также сочинения советских и русских композиторов, современных авторов

Сегодня в 16.00 в концертно-творческом центре «Звёздный» (ул. Дзержинского, 51) состоится заключительный концерт творческих коллективов «Маленький маэстро». За восемь лет проект завоевал признание зрителей.

По данным организаторов, в заключительном концерте совместно с духовым, эстрадным оркестрами, ансамблем русских народных инструментов и струнным квартетом КТЦ «Звёздный» выступят юные дарования — учащиеся детских школ искусств областного центра, многие из которых являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.