Дрейк впервые за 20 лет сделал ЭТО! О чем речь? 

Как только Дрейк выпустил песню God’s Plan, она сразу же попала в главные музыкальные чарты планеты, но кто бы мог подумать, что она продержится на первой строчке «Топ-100» так долго!

https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM

Он 4-й исполнитель в мире, чью песню никто так и не смог сдвинуть с пьедестала минимум 11 недель. Таким же результатом может похвастаться Мэрайя Кэри (One Sweet Day), Элтон Джон (Candle in the Wind) и Puff Daddy (I’ll Be Missing You), но за последние 20 лет Дрейк — рекордсмен.