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Дрейк впервые за 20 лет сделал ЭТО! О чем речь?
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Дрейк впервые за 20 лет сделал ЭТО! О чем речь? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Как только Дрейк выпустил песню God’s Plan, она сразу же попала в главные музыкальные чарты планеты, но кто бы мог подумать, что она продержится на первой строчке «Топ-100» так долго!
https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM
Он 4-й исполнитель в мире, чью песню никто так и не смог сдвинуть с пьедестала минимум 11 недель. Таким же результатом может похвастаться Мэрайя Кэри (One Sweet Day), Элтон Джон (Candle in the Wind) и Puff Daddy (I’ll Be Missing You), но за последние 20 лет Дрейк — рекордсмен.
https://www.youtube.com/watch?v=qL7zrWcv6XY
Кстати, рэпер побил еще и свой собственный рекорд — его песня One Dance из альбома Views держалась в топе 10 недель. Уважаем!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/drejk-vpervye-za-20-let-sdelal-eto-o-chem-rech/
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