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Арии из опер и оперетт услышат меломаны в библиотеке на проспекте Мира
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Арии из опер и оперетт услышат меломаны в библиотеке на проспекте Мира 

Управа Останкинского района 34 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Концерт вокальных ансамблей студентов Московского областного колледжа искусств имени Сергея Прокофьева состоится в субботу, 14 апреля, в библиотеке №62 им. Пабло Неруды (проспект Мира, 180).
— Меломаны услышат арии из опер и оперетт русских и зарубежных композиторов, русские народные песни, вокальные произведения. Артисты выступят сольно, а также в составе дуэтов и трио, — сообщили в администрации библиотеки.
Вместе с молодыми исполнителями на концерте выступят солисты Народного коллектива Академического хора ветеранов войны и труда Дворца культуры «Содружество».
Начало программы в 15.00. Вход свободный. (иб)
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