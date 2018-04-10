Арии из опер и оперетт услышат меломаны в библиотеке на проспекте Мира

Концерт вокальных ансамблей студентов Московского областного колледжа искусств имени Сергея Прокофьева состоится в субботу, 14 апреля, в библиотеке №62 им. Пабло Неруды (проспект Мира, 180).

— Меломаны услышат арии из опер и оперетт русских и зарубежных композиторов, русские народные песни, вокальные произведения. Артисты выступят сольно, а также в составе дуэтов и трио, — сообщили в администрации библиотеки.

Вместе с молодыми исполнителями на концерте выступят солисты Народного коллектива Академического хора ветеранов войны и труда Дворца культуры «Содружество».

Начало программы в 15.00. Вход свободный. (иб)