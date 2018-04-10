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В Зеленограде зазвучат классические гитары
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В Зеленограде зазвучат классические гитары 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
15 апреля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет конкурсный день XVIII Зеленоградского фестиваля классической гитары.
Как сообщили организаторы, в конкурсной программе примут участие более 50 человек — школьники из Москвы, области и других регионов страны: ансамбли гитаристов и сольные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет. В состав жюри войдут педагоги, ученики которых участвуют в фестивале, при этом своих воспитанников они оценивать не будут. Конкурсанты, успешно прошедшие отбор, станут участниками финального гала-концерта призеров, который состоится 21 апреля.
Зеленоградский фестиваль-конкурс классической гитары проводится в Зеленограде с 2001 года. Его бессменным организатором и председателем жюри является Андрей Шунин, композитор и музыкант, преподающий классическую гитару в КЦ «Зеленоград». Программа фестиваля разнообразна и будет интересна не только ценителям классической гитары, но и тем, кто еще мало знаком со звучанием этого инструмента.
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