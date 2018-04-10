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Джанабаева «кричит, как мартовский кот»
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Джанабаева «кричит, как мартовский кот» 

Рамблер 1 час назад
К своему дню рождения Альбина Джанабаева сделала себе подарок — выпустила новую песню. Композиция носит название «Мне просто показалось» и уже доступна для скачивания.
Но если в микроблоге певица получила хвалебные отзывы, то на Youtube-канале далеко не все оценили творчество жены Валерия Меладзе. Кто-то сравнил Альбину с Ани Лорак, кто-то сказал, что не воспринимает ее как певицу, некоторые заметили, что после «ВИА Гры она уже не то», но самый обидный комментарий звучал следующим образом:
«Поет без души, кричит, как мартовский кот﻿».

Привет, друзья! Спасибо каждому из вас за поздравления и тёплые слова, которыми вы одарили меня вчера🌸🌸🌸! А сегодня я рада представить вам свою новую песню. Надеюсь она вам понравится и поднимет настроение, так что прибавьте громкость и приятного прослушивания❤ Музыка: @slava_bodolika Стихи: @marika_the_one Лейбл @meladzemusic Management @goldenlook Активная ссылка для скачивания в моем профиле 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻💖💥💖 #премьера #мнепростопоказалось

Публикация от  Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Напомним, что в отношениях с Валерием Меладзе у Джанабаевой родились двое сыновей: в 2004 году, когда Валерий еще был женат на Ирине Меладзе, и в 2014-м — сразу после развода с Ириной.
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