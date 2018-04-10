«Ай фил йо пейн, бро»: Разбираемся, кто приедет в Калининград 25 апреля в рамках шоукейса фестиваля «Боль»

Около пяти лет назад проект «ГШ» носил название Glintshake и играл альтернативный рок на подчёркнуто американский манер, в духе Sonic Youth времен альбома «Dirty». В 2016 году группа переименовалась и заиграла иную музыку — экспериментальный авангардный рок, заставляющий вспомнить о Public Image Ltd., Tuxedomoon, «АукцЫоне» и «Звуках Му». Альбом «ОЭЩ МАГЗИУ» участник группы Евгений Горбунов (известный по проектам NRKTK и Matustatke) описывал как «стремление русского человека к чему-то очень большому, всеобъемлющему и бессмысленному. Душа его распахнута и куда-то летит, а куда — это уже другой вопрос». «ГШ» — одна из самых оригинальных гитарных групп в стране прямо сейчас, их спонтанный импровизационный пост-панк не вписывается ни в какие тренды, но звучит предельно актуально и свежо.

Shortparis

У питерцев Shortparis слава лучшей концертной группы в стране. На своих выступлениях коллектив размывает границы между рок-концертом и арт-перфомансом: участники коллектива меняются инструментами, импровизируют, вокалист совершает загадочные телодвижения и поет высоким голосом погибающего сказочного персонажа. Shortparis играют музыку на стыке пост-панка и колдвейва, звучат так, будто альбом группы Liars «Drum’s Not Dead» — главная пластинка на планете.

Казускома

Участники московского коллектива «Казускома» называют себя «ретросексуалами» и играют старомодный тяжёлый рок на русском с типично пост-панковскими текстами про то, что «Здесь нельзя быть молодым». Творчество коллектива придётся по вкусу тем, кому по душе плакатно-лозунговые строчки, но вместо холодного, монотонного, отрешённого пост-панка хочется слышать что-то «пожирней».

Электрофорез

Синт-вейвовый дуэт из Санкт-Петербурга заявляет о том, что «умирает и выкладывается на каждом концерте». Группа не шутит: в 2016 году в ходе своего выступления на фестивале «Боль» участники «Электрофореза» во время исполнения программы устроили перфоманс и подрались на сцене. «Удары по лицам друг друга были настоящими. Тогда же я понял, что и группа настоящая. Мы потом спиртом прижигали их окровавленные губы и носы», — рассказывал потом организатор фестиваля Степан Казарьян. Он же включил это выступление в ТОП-3 лучших сетов за всю историю «Боли».

Спасибо

Звук московской группы напоминает о тяжелой американской музыке: в памяти всплывают пост-хардкорщики Cloud Nothings, гаражные рокеры Thee Oh Sees, Тай Сигалл и стоунер-рокеры Comets on Fire. «Спасибо» — группа с прямолинейными солнечными мелодиями, исполненными с зашкаливающим драйвом, который и раньше был редким гостем в отечественных широтах, а вместе с постепенным отмиранием гитарной музыки окончательно перешел в разряд диковинных редкостей., Фестиваль «Боль» пройдёт в бастионе «Прегель» 25 апреля.