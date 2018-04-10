Союз композиторов проведет всероссийский фестиваль

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Союз композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ и Российского музыкального союза проведет масштабный фестиваль в 11 российских городах. Об этом сообщила генеральный директор Союза композиторов Карина Абрамян.

"За последние 20 лет Союз композиторов России впервые проводит столь масштабный — и по географии, и по насыщенности — фестиваль. Мероприятия пройдут в 11 городах", — отметила Абрамян.

В Москве фестиваль откроется 14 мая выступлением петербургского «Молот-ансамбля» в Прокофьевском зале Музея музыки со специальной программой — песни из популярных кинофильмов в новых аранжировках Артура Зобнина вступят в диалог с мелодиями композиторов нового поколения. В этот же день откроется фотовыставка «История Союза композиторов в фотографиях» в Музее музыки, которая продлится до 14 июня, а затем отправится по российским городам.

16 мая в Музее Прокофьева состоится открытая встреча с советским и российским композитором, председателем Союза композиторов России Алексеем Рыбниковым , а 17 мая там же — второй #Нелекторий «Петя и волки», гостями которого станут композитор Александр Маноцков и поэт Михаил Чевега.

В Калининграде фестиваль будет представлен органным концертом к 10-летию местного отделения Союза композиторов. Среди событий фестиваля также концерты в Белгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Смоленске, в Воронежской области и Ставрополье.