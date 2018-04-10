Самая юная версия «Белоснежки»

15 апреля в детском музыкальном театре им. Н. Сац — детская оперетта-сказка «Белоснежка».

История про Белоснежку родилась очень давно, никто даже не знает когда. Вариантов истории про Белоснежку множество, и, пересказывая эту волшебную историю детям, поэты и сказочники обязательно фантазируют, рассказывая её по-своему. И от этого сказка становится всё более новой и интересной, её хочется смотреть и слушать снова, потому что её герои добры, справедливы и умеют смеяться.