Самая юная версия «Белоснежки» 

15 апреля в детском музыкальном театре им. Н. Сац — детская оперетта-сказка «Белоснежка».
История про Белоснежку родилась очень давно, никто даже не знает когда. Вариантов истории про Белоснежку множество, и, пересказывая эту волшебную историю детям, поэты и сказочники обязательно фантазируют, рассказывая её по-своему. И от этого сказка становится всё более новой и интересной, её хочется смотреть и слушать снова, потому что её герои добры, справедливы и умеют смеяться.
Одной из версий сказки про Белоснежку стала пьеса для детей Льва Устинова и Олега Табакова, написанная для постановки в театре «Современник». Через несколько лет после своей премьеры эта пьеса стала основой музыкальной комедии на либретто поэта Сергея Богомазова и музыку Эдуарда Колмановского. Эта оперетта-сказка «Белоснежка» создавалась при участии Наталии Сац, специально для её театра. И главное в ней — удивительно лучезарная и светлая музыка знаменитого композитора-песенника Эдуарда Колмановского. «Белоснежка» стала одним из его самых знаменитых произведений и одним из самых любимых спектаклей театра Наталии Сац.