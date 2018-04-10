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Стали известны новые участники проекта «Музыка в метро»
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Стали известны новые участники проекта «Музыка в метро» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Завершился конкурсный отбор на получение права выступать на площадках проекта «Музыка в метро». Об этом нашей редакции сообщила пресс-служба «Московского метрополитена» в понедельник, 9 апреля.
По итогам отбора аккредитацию на выступление на площадках проекта получили 220 солистов и групп. Участниками прослушивания стали сотни музыкантов. Лучших выбирало экспертное жюри, одним из членов которого стал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, по совместительству являющийся директором Культурного центра «Северное Чертаново».
— Наше учреждение — это часть Продюсерского центра. Официально мы одна организация — ГБУК города Москвы «Московский продюсерский центр». Андрей Сергеевич входит в состав жюри все три года, так как мы с самого начала существования проекта «Музыка в метро» являемся его соорганизаторами, — пояснила PR-менеджер МКЦ Юлия Филиппова.
Прослушивание проходило в течение пяти дней в середине марта в Центре профориентации столичного метро. Оценка конкурсантов проводилась по следующим параметрам: техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление.
По мнению Андрея Петрова, уровень мастерства участников отбора заметно возрос по сравнению с предыдущими годами. Новые исполнители — очень разноплановые и талантливые, поэтому в этом году было выбрано не 200 музыкантов, а 220.
Напомним, что проект «Музыка в метро» существует с весны 2016 года.
Фото: портал мэра и правительства Москвы и МКЦ «Северное Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/10/39678/
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