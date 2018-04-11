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Молодые музыканты выступят в Музее Александра Скрябина
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Молодые музыканты выступят в Музее Александра Скрябина 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Концерт «Октет, дуэт и квартет» состоится в Александра Скрябина. Организаторы приглашают 15 апреля всех желающих увидеть выступление студентов Московской консерватории.
В исполнении музыкантов гости концерта услышат Сонату для виолончели и фортепиано №1 Николаяя Мясковского, Струнный квартет № 5 Мечислава Вайнберга и Октет для струнных ми-бемоль мажор Феликса Мендельсона.
Выступающие студенты Даниил Коган, Михаил Фейман, Полина Шупилова и Анны Полонеева, несмотря на юный возраст, уже лауреаты международных конкурсов и фестивалей.
На сайте учреждения указано время начала выступления: 19:00.
Вход платный.
Концерт «Октет, дуэт и квартет» пройдет по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
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