Молодые музыканты выступят в Музее Александра Скрябина

Концерт «Октет, дуэт и квартет» состоится в Александра Скрябина . Организаторы приглашают 15 апреля всех желающих увидеть выступление студентов Московской консерватории.

В исполнении музыкантов гости концерта услышат Сонату для виолончели и фортепиано №1 Николаяя Мясковского, Струнный квартет № 5 Мечислава Вайнберга и Октет для струнных ми-бемоль мажор Феликса Мендельсона

Выступающие студенты Даниил Коган, Михаил Фейман, Полина Шупилова и Анны Полонеева, несмотря на юный возраст, уже лауреаты международных конкурсов и фестивалей.

На сайте учреждения указано время начала выступления: 19:00.

Вход платный.

Концерт «Октет, дуэт и квартет» пройдет по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.