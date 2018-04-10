В Нижнем Новгороде пройдет Хоровой концерт в честь юбилея Эдуарда Пастухова

В Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина пройдет концерт в честь юбилея руководителя хора театра Эдуарда Пастухова

Хор театра — профессиональный, красиво звучащий коллектив, остающийся одним из главных героев сценического действия. В его репертуаре — оперы русских и зарубежных классиков, современных авторов, оперетты и мюзиклы.