В Нижнем Новгороде пройдет Хоровой концерт в честь юбилея Эдуарда Пастухова 

В Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина пройдет концерт в честь юбилея руководителя хора театра Эдуарда Пастухова.
Хор театра — профессиональный, красиво звучащий коллектив, остающийся одним из главных героев сценического действия. В его репертуаре — оперы русских и зарубежных классиков, современных авторов, оперетты и мюзиклы.
«18 апреля в программу концерта хорового коллектива вошли духовные произведения — «Всенощное бдение» и Хоровой концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу» С. Рахманинова, кантата «Иоанн Дамаскин» С. Танеева. Так же в программе сцены из одного из величайших произведений мирового музыкального театра — оперы Дж. Верди «Аида»», — рассказали в пресс-службе театра.
Участниками концерта станут солисты театра Екатерина Ефремова, Татьяна Гарькушова, Евгений скорочкин, Владимир Кубасов, Михаил Наумов, Александр Сильчук, Виктор Ряузов. Дирижеры — Эдуард Пастухов и Сергей Вантеев.