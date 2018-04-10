Ещё
В Нижнем Новгороде пройдет Хоровой концерт в честь юбилея Эдуарда Пастухова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем Новгороде пройдет Хоровой концерт в честь юбилея Эдуарда Пастухова 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина пройдет концерт в честь юбилея руководителя хора театра Эдуарда Пастухова.
Хор театра — профессиональный, красиво звучащий коллектив, остающийся одним из главных героев сценического действия. В его репертуаре — оперы русских и зарубежных классиков, современных авторов, оперетты и мюзиклы.
«18 апреля в программу концерта хорового коллектива вошли духовные произведения — «Всенощное бдение» и Хоровой концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу» С. Рахманинова, кантата «Иоанн Дамаскин» С. Танеева. Так же в программе сцены из одного из величайших произведений мирового музыкального театра — оперы Дж. Верди «Аида»», — рассказали в пресс-службе театра.
Участниками концерта станут солисты театра Екатерина Ефремова, Татьяна Гарькушова, Евгений скорочкин, Владимир Кубасов, Михаил Наумов, Александр Сильчук, Виктор Ряузов. Дирижеры — Эдуард Пастухов и Сергей Вантеев.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Группа «INSULA» выступит в нижегородском центре культуры «Рекорд» Концерт в честь композитора Бориса Мокроусова пройдет в ЦК «Рекорд» В Нижнем Новгороде проходит выставка старинных техники и инструментов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение