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Жерар Депардье исполнит песни Высоцкого на русском
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Жерар Депардье исполнит песни Высоцкого на русском 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
Сам Жерар Депардье приедет в Москву 25 апреля, чтобы исполнить песни Высоцкого на французском и русском языках.
Оказывается, Депардье давно мечтал поработать с Высоцким и его текстами. Еще в 1970-х существовал замысел фильма «Венские каникулы» по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского — история узников концлагеря, которым удалось сбежать за несколько дней до окончания войны.
Марина Влади перевела сценарий на французский и отвезла в Париж. Молодые, но уже очень знаменитые актеры Жерар Депардье и Даниэль Ольбрыхский согласились играть в картине без гонорара. К сожалению, смерть Высоцкого помешала этим планам.
Много лет спустя Жерар Депардье, с восторгом отзывающийся о Высоцком и жалеющий о неосуществленных планах, по приглашению организаторов концерта «ВЫСОЦКИЙ 80: Я ЖИВ, СНИМИТЕ ЧЕРНЫЕ ПОВЯЗКИ!» приедет в Москву, чтобы исполнить на французском языке песни выдающегося барда.
Принявший в 2013 году российское гражданство Жерар Депардье всегда подчеркивает свою любовь к русскому народу и к русской культуре, важной частью которой стал Владимир Высоцкий.
Однажды, отвечая на вопрос журналиста, французский актер сказал, что «песни Высоцкого ему ближе, чем „Очи черные“.
Участие в концерте в ГЦКЗ „Россия“ 25 апреля станет данью уважения, которую Депардье отдаст великому барду.
Подробнее о проекте.
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