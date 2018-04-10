«Для меня это детский жанр»: Фадеев объяснил, о чем его последняя песня

Максим Фадеев положил начало так называемой «новой» музыке. Для создания новых хитов он использует современные технологии, которых ранее, по его словам, в музыкальной индустрии еще не было. Однако последнее такое творение пришлось по вкусу далеко не всем слушателям. Фадеев поспешил объяснить, что он хотел донести своей новой песней.

Последняя песня популярного музыканта показалась интернет-пользователям слишком незамысловатой и даже напомнила им хиты Ольги Бузовой. Фолловеры разделились на два лагеря: одна часть похвалила певца и добавила новый трек с свой плейлист, другая же высказала недовольство произведением. По словам слушателей, повторяющиеся в треке одни и те же слова делают его очень простым и бессмысленным, что совершенно не соответствует творчеству талантливого музыканта. Фолловеры признались, что не понимают, зачем артист уподобился большинству певцов эстрады и выпустил эту немногословную песню.

Фадеев решил ответить озадачившимся интернет-пользователям, рассказав, зачем он записал песню и что хотел ею донести. Он признался, что это некая издевка над современными исполнителями, тексты песен которых не богаты смысловой нагрузкой. Он отметил, что такая музыка действительно иногда нужна, чтобы просто включить её в машине и двигаться в такт, не задумываясь о словах. Однако, по его мнению, мир российской музыки не кишит талантливыми исполнителями, и он попросил творцов незамысловатых произведений «не скатываться из простоты в глупость».. «Скажу сразу — я не пишу диссы — для меня это жанр детский и совершенно неблагодарный. Максимум, что означает именно этот трек — абсолютно лёгкий, безобидный стёб над происходящим в современной музыкальной индустрии. »

Сейчас Максим Фадеев является одним из жюри телевизионного шоу «Песни». Музыкант участвует в жестком отборе, беспощадно отсеивая, казалось бы, очень талантливых участников конкурса. Но один из конкурсантов поразил продюсера настолько, что он предложил ему больше не проходить сложные этапы соревнования и начать совместную работу.