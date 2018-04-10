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Концерт «Чайковский-Гала» пройдет в школе искусств на Абрамцевской
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Концерт «Чайковский-Гала» пройдет в школе искусств на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Детская школа искусств имени Калинникова района Лианозово приглашает всех желающих на концерт «Чайковский-Гала», который пройдет 17 апреля. Он охватит различные грани творчества Чайковского — фортепианную, хоровую, вокальную и струнную музыку. Как уточнила заместитель директора школы Ирина Таран, на сцене выступят как учащиеся, так и педагоги.
— Учащиеся фольклорного отдела выступят с ярким номером, который покажет истоки русской песни, заложившей основы творчества Чайковского. Подхватят эту идею гусляры, которые исполнят народные песни — отголоски детства Чайковского. Также в программе — выступление фортепианных отделов, струнного, вокального и духового отделов, — отметила Ирина Таран.
Гала-концерт пройдет в Малом зале школы по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Начало в 17.00, вход свободный. (вт)
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