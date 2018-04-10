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Клип «Despacito» с его рекордом удалили с YouTube
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Клип «Despacito» с его рекордом удалили с YouTube 

Рамблер 1 час назад
Буквально на днях стало известно, что клип на песню "Despacito", которую исполнили пуэрториканский певец Луис Фонси и рэпер Дэдди Янки, набрал более 5 млрд просмотров на хостинге YouTube.
Никто уже сильно не удивлялся, ведь клип и песня давно "рвут" все чарты и хватают все возможные премии. И все бы ничего, но сегодня клип был удален с видеохостинга и виной тому не руководство YouTube (хотя, отчасти выходит и так), а хакеры, которые, видимо, посчитали, что с клипа уже достаточно рекордов и пора эту лавочку прикрывать.
Вряд ли это сильно обеспокоит фанатов, так как YouTube был не единственным местом, где данное видео можно было увидеть. А вот исполнителям наверняка было очень обидно потерять такие цифры. Ведь это было самое большое количество просмотров одного материала за всю историю хостинга.
UPD: клип восстановлен.
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