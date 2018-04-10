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Noize MC исполнил свои песни с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии
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Noize MC исполнил свои песни с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
На канале музыканта появились видео с фестиваля «Этажи» в Белгороде.
По материалам «Белгород — это интересно».
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