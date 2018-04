Ник Кейв на большом экране: фильм-концерт покажут в «Орленке» 

Фильм-концерт «Distant Sky — Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen» покажут на единственном сеансе в «Орленке» 14 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Это уникальная возможность увидеть необыкновенный и триумфальный концерт «Nick Cave & The Bad Seeds», снятый на «Ройал Арене» в Копенгагене в октябре 2017 года. Исполнив изысканные композиции с их последнего альбома «Skeleton Tree» (2016) и легендарные треки ранних лет, коллектив вызвал восхищение у преданных поклонников и музыкальных критиков. Концерт в Копенгагене стал самым запоминающимся и проникновенным выступлением «Nick Cave & The Bad Seeds» в рамках их последнего мирового турне 2017 года по главным городам Австралии, США и Европы. Фильм получил высочайшие оценки в мировой прессе: "The Telegraph" "The Independent" поставили шоу пять звёзд, отметив уникальный талант Ника Кейва и незабываемую атмосферу концерта, вдохновляющего подлинной музыкальностью и глубокой поэтичностью. Режиссёром киноверсии выступил Дэвид Барнард, ранее выпустивший для кино и ТВ выступления Alice Cooper, «New Order», «Radiohead», «Red Hot Chili Peppers», «Pet Shop Boys», «Eurythmics», Бьорк