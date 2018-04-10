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Ник Кейв на большом экране: фильм-концерт покажут в «Орленке»
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Ник Кейв на большом экране: фильм-концерт покажут в «Орленке» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Фильм-концерт «Distant Sky — Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen» покажут на единственном сеансе в «Орленке» 14 апреля. Об этом сообщают организаторы.
Это уникальная возможность увидеть необыкновенный и триумфальный концерт «Nick Cave & The Bad Seeds», снятый на «Ройал Арене» в Копенгагене в октябре 2017 года. Исполнив изысканные композиции с их последнего альбома «Skeleton Tree» (2016) и легендарные треки ранних лет, коллектив вызвал восхищение у преданных поклонников и музыкальных критиков. Концерт в Копенгагене стал самым запоминающимся и проникновенным выступлением «Nick Cave & The Bad Seeds» в рамках их последнего мирового турне 2017 года по главным городам Австралии, США и Европы. Фильм получил высочайшие оценки в мировой прессе: "The Telegraph", "The Guardian", "The Independent" поставили шоу пять звёзд, отметив уникальный талант Ника Кейва и незабываемую атмосферу концерта, вдохновляющего подлинной музыкальностью и глубокой поэтичностью. Режиссёром киноверсии выступил Дэвид Барнард, ранее выпустивший для кино и ТВ выступления Alice Cooper, «New Order», «Radiohead», «Red Hot Chili Peppers», «Pet Shop Boys», «Eurythmics», Бьорк.
Ник Кейв — мультиинструменталист, писатель, поэт и композитор, которого ставят в один ряд с Леонардом Коэном. Двигаясь от максималистского нойз-рока в сторону зрелых блюзовых баллад, музыканту удавалось сохранить присущий только ему стиль, отсылающий к темам близкой смерти и трагичной любви в духе Набокова и Достоевского.
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