Вечер Аркадия Эйзлера «Аккорды души»

Этот вечер, уверены, сделает вас счастливыми: вы почувствуете, как прекрасен и бесценен каждый миг жизни, ощутите присутствие дорогих вам людей, волнения уйдут, а красота и гармония станут почти осязаемыми… Помните, как это было в сказке «Золушка»? Волшебная палочка Феи перенесла каждого туда, где ему хотелось быть. И, возможно, это произойдёт с вами благодаря Музыке и Поэзии в этот вечер.

Творец этого чуда — человек уникальный! Он не врач, но его книги рекомендуют читать мировые светила медицины. Он не композитор, но его музыка звучит в музыкальных салонах и зрительных залах Вены в исполнении выдающихся австрийских певцов, и, заметьте, на русском языке! Он всю жизнь пишет стихи — просто потому, что пишутся. Но это стихи, которые были удостоены Золотой медали и литературной премии имени Франца Кафки . Он — учёный, автор многих научных изобретений, внедренных в жизнь, член американской Академии наук и искусств, лауреат многочисленных поэтических конкурсов, в том числе Всероссийского поэтического конкурса «Золотая строфа». Его стихи вошли в Антологию русской зарубежной поэзии 2001 года. Член Русского ПЕН-центра.

Соприкоснувшись с творчеством этого человека, вы убедитесь, что люди эпохи Возрождения и сегодня живут среди нас.

Аркадий Эйзлер — наш соотечественник, который с 1974 года обосновался в Вене. Он приедет на встречу с вами. И, поверьте, вас ждут открытия и сюрпризы.

24 апреля, 19:00, театр «Геликон-опера», зал «Стравинский».