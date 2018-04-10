Ещё
В Ульяновске Гузель Хасанова споёт дуэтом со Стасом Пьехой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ульяновске Гузель Хасанова споёт дуэтом со Стасом Пьехой 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В одном концерте со Стасом Пьехой в Ленинском Мемориале на Большой сцене выступит наша землячка, восходящая звезда, победительница «Новой фабрики звёзд» Гузель Хасанова.
Для обоих певцов это выступление — своего рода дебют в формате дуэта. Но еще во времена проекта «Новая фабрика звёзд» они уже пересекались на одной сцене. Девушка исполнит несколько своих песен, а также выступит в дуэте с популярным певцом.
Сейчас Стас Пьеха показывает стране новую программу «Глубина», содержащую как известные хиты, так и совсем новые песни собственного сочинения, и первыми их услышат ульяновские поклонники.
Не пропустите! Шоу состоится 17 апреля и обещает быть интересным.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Уволен главный дирижер Ульяновского симфонического оркестра Олег Зверев Что за фильм «ZОМБОЯЩИК»? Из-за смерти ребенка в ульяновской приемной семье возбуждено уголовное дело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение