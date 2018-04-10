В Ульяновске Гузель Хасанова споёт дуэтом со Стасом Пьехой

В одном концерте со Стасом Пьехой в Ленинском Мемориале на Большой сцене выступит наша землячка, восходящая звезда, победительница «Новой фабрики звёзд» Гузель Хасанова.

Для обоих певцов это выступление — своего рода дебют в формате дуэта. Но еще во времена проекта «Новая фабрика звёзд» они уже пересекались на одной сцене. Девушка исполнит несколько своих песен, а также выступит в дуэте с популярным певцом.

Сейчас Стас Пьеха показывает стране новую программу «Глубина», содержащую как известные хиты, так и совсем новые песни собственного сочинения, и первыми их услышат ульяновские поклонники.

Не пропустите! Шоу состоится 17 апреля и обещает быть интересным.