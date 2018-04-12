Российский дирижер Владимир Юровский стал лауреатом премии International Opera Awards

БУХАРЕСТ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Николай Морозов /. Российский дирижер Владимир Юровский стал лауреатом престижной премии International Opera Awards. О присуждении ему награды, которая считается оперным «Оскаром», сообщается в пресс-релизе международного фестиваля имени Джордже Энеску, поступившем в бухарестское представительство ТАСС.

Владимир Юровский — руководитель Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. Он — главный дирижер Лондонского филармонического оркестра (London Philharmonic Orchestra), художественный руководитель Симфонического оркестра Берлинского радио (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin) в 2018 году, а в 2021 году займет пост генерального музыкального директора Баварской государственной оперы (Bayerische Staatsoper).

Международная премия Opera Awards была учреждена в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine, музыкальным критиком Джоном Элисоном, который сейчас возглавляет жюри премии. Первое награждение состоялось в 2013 году, премия вручается в 18 номинациях.

Юровский во главе бухарестского фестиваля

С 2017 года Юровский является художественным руководителем международного фестиваля и конкурса имени Джордже Энеску в Бухаресте, почетный президент которого — известный индийский дирижер Зубин Мета.

В прошлом году фестиваль был открыт оперой Джордже Энеску «Эдип» в концертной версии и с многочисленными эффектами мультимедиа в исполнении Лондонского филармонического оркестра под управлением Юровского. Дирижер включил в репертуар лондонского оркестра Третью симфонию Энеску и его оперу «Эдип», которые с успехом исполнял на британских сценах.

"Руководство Юровского обеспечивает тесную связь бухарестского фестиваля и конкурса с крупнейшими сценами мира и международными тенденциями в музыке, способствует популяризации творчества великого румынского композитора, — подчеркивается в сообщении. — В конце апреля Юровский представит на встрече, посвященной конкурсу имени Джордже Энеску, новые направления развития этих двух музыкальных событий".

О фестивале имени Джордже Энеску

Фестиваль имени Джордже Энеску — один из престижных фестивалей классической музыки в Европе. Его называют важнейшим культурным событием Румынии и международным брендом страны. Впервые фестиваль был проведен в 1958 году. Прерванный в 1970-е годы он был возобновлен после падения диктатуры Николае Чаушеску в 1989 году. Фестиваль организуется в нечетные годы, а в четные в Бухаресте проводится международный музыкальный конкурс имени Джордже Энеску.

В этом году конкурс пройдет 1-23 сентября. Перед международным жюри на румынских сценах выступят сотни молодых музыкантов из многих стран. Запись на конкурс завершается 15 апреля. Следующий фестиваль имени Джордже Энеску пройдет в сентябре 2019 года.

Родившийся в скромной деревенской семье на северо-востоке Румынии Джордже Энеску (1881-1955) взял первые уроки музыки у скрипача-цыгана. В семь лет он был принят в Венскую консерваторию, которую блестяще закончил по классу скрипки в 10 лет. Энеску был педагогом и воспитателем, другом и вторым отцом для Иегуди Менухина. Завоевавший славу как скрипач он, однако, считал себя прежде всего композитором, который черпал вдохновение в народной румынской музыке.