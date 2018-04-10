Звезды на юбилее Александра Морозова

Перед началом шоу за кулисами царила творческая атмосфера. Кто-то готовился к выступлению, кто-то выходил к журналистам, чтобы еще раз поздравить маэстро. Сам же Александр Морозов смог появиться перед камерами фотографов лишь на несколько минут, рассказав, что немного волнуется перед важным для него музыкальным событием.

«Сейчас мои эмоции несколько перепутаны. Все зависит от того, как зрители будут принимать эти песни. Ну а самые главные эмоции будут после концерта, когда мы поймем, получилось или нет, — буквально по дороге на сцену делился своими переживаниями именинник. — Но что самое главное: мы все-таки пришли к этому концерту, к которому готовились очень долго. Первый концерт непосредственно в день рождения прошел в Санкт-Петербурге — нас разделяет ровно две недели с того момента. Была проведена огромная работа, и очень приятно, что нас поддержала Москва. Сегодня прозвучит премьерная песня, которую я подарил городу — «Любимая Москва». Ее исполнят все участники концерта».

Кроме ожидаемых знаменитостей в концерте принимали участие и представители нового поколения музыкальных звезд. В частности, участники проекта «Голос». Шоу открывал иеромонах Фотий, который порадовал публику исполнением песни «Горница».

«Давно знаю эту песню, с момента, когда я, можно сказать, еще пешком под стол ходил. Мама моя пела ее, и я повторял за ней. Ну потом уже поступил в музыкальную школу. И именно при поступлении комиссии я тоже исполнял песню. Теперь она в моем репертуаре. Я постоянно ее пою на бис на концертах», — рассказал иеромонах.

Певица Юлия Началова также была гостьей именинника, ведь с маэстро она знакома довольно давно.

«Александр — композитор, который написал огромное количество известнейших песен. И некоторые даже считают эти песни народными. Я с этим неоднократно сталкивалась. Александр — очень светлый человек, такой настоящий музыкант, который этим живет. И вся его жизнь пропитана музыкой, творчеством, и рядом с ним находится его верная супруга — человек, который всячески его поддерживает и помогает во всем: разделяет его идеи. Это огромное счастье для творческого человека, это очень важно», — поведала Юлия.