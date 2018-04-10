Коллективы Клубной системы выступят на празднике «Пасхального дара»

Коллективы Территориальной клубной системы «Орехово» подготовили свою программу для фестиваля «Пасхальный дар» в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 14 апреля.

— Свои лучшие номера представят хор русской народной песни «На Завалинке», ребята из студии эстрадно-джазового пения «Соло» и хор «Виват», — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» преподаватель ТКС «Орехово», ведущий солист театра «Царицынская опера» Вадим Ремчуков. — Я на сцене парка «Царицыно» исполню знаменитые песни из репертуара Муслима Магомаева Евгения Мартынова и других артистов.

На главной площадке фестиваля «Пасхальный дар» также выступят театр русской песни Надежды Бабкиной, малый состав хора Турецкого и ансамбль «Баян-MIX».

Пройдет праздничный концерт в 14:00. Подробности о самом фестивале можно узнать на страницах газеты района Бирюлево Восточное.