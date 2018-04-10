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Коллективы Клубной системы выступят на празднике «Пасхального дара»
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Коллективы Клубной системы выступят на празднике «Пасхального дара» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 22 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Коллективы Территориальной клубной системы «Орехово» подготовили свою программу для фестиваля «Пасхальный дар» в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 14 апреля.
— Свои лучшие номера представят хор русской народной песни «На Завалинке», ребята из студии эстрадно-джазового пения «Соло» и хор «Виват», — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» преподаватель ТКС «Орехово», ведущий солист театра «Царицынская опера» Вадим Ремчуков. — Я на сцене парка «Царицыно» исполню знаменитые песни из репертуара Муслима Магомаева, Евгения Мартынова и других артистов.
На главной площадке фестиваля «Пасхальный дар» также выступят театр русской песни Надежды Бабкиной, малый состав хора Турецкого и ансамбль «Баян-MIX».
Пройдет праздничный концерт в 14:00. Подробности о самом фестивале можно узнать на страницах газеты района Бирюлево Восточное.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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