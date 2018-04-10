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В Щукине пройдет музыкальный фестиваль
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В Щукине пройдет музыкальный фестиваль 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке, который находится в Щукине, с 12 по 20 апреля пройдет фестиваль «На пересечении прошлого и будущего», приуроченный к 100-летию учебного заведения.
— В четверг, 12 апреля, фестиваль откроют исполнители: Бренно Амброзини (фортепиано, Испания), Варвара Титова (скрипка), Полина Жаворонкова (скрипка), Андрей Шкирко (альт), Алла Курдюмова (виолончель), а также на сцену выйдет ансамбль скрипачей института под руководством Леонида Лундстрема, — сообщили в пресс-службе учреждения.
Для зрителей прозвучат произведения А. Веберна, К. Штокхаузена, Л. Бетховена, А. Шнитке, С. Прокофьева.
Начало в 19.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Соколовского, д. 10 (концертный зал).
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