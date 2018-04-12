Раздвигая границы времен. На «Площади согласия» — группа SEPTERIA

11 апреля в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» выступила группа SEPTERIA.

Слово SEPTERIA не существовало до 2016 года. Момент стал переломным для всей группы — в это время они выпустили свой первый сингл «Мало слов» под новым названием коллектива. Автор песен и основатель группы Анастасия Чаадаева рассказывает, что музыкой она серьезно увлеклась только в 2011 году. Начинала с игры на барабанах.

— Однажды я поняла, что хочу петь, и стала делать все для этого, — говорит вокалистка.

Коллектив состоит из четырех участников. Кроме голоса группы Анастасии в нее входят барабанщик Александр Нежинский, бас-гитарист Петр Катышев и гитарист Константин Дударь.

Оценивало ребят экспертное жюри, в которое вошли гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов , музыкант и режиссер Александр Левшин , композитор Марина Калиниченко, продюсер и председатель жюри Игорь Сандлер.

Музыканты начали свое выступление с лирической композиции «Внутри меня моря». Все песни, которые ребята представили в студии «Площади Согласия», были на русском языке. Первая же композиция задала тон, заставив зрителей одобрительно кивать в такт музыке.

По словам Игоря Сандлера, не каждая рок-группа может петь на русском языке.

— У вас же все очень гармонично и поставлено, — добавил продюсер. — Но подкадочек многовато. Хочется лайфа больше!

Марина Калиниченко добавила, что у Анастасии есть дар писать лирические тексты. Но с музыкой все-таки нужно поработать. И не бояться при этом экспериментировать. Завершающими стали две песни — «Помпеи» и «Погибшим в море». Композиции в буквальном смысле заставили присутствующих в зале кричать от восторга.

— Трудно что-то добавить. Группа очень перспектива, потенциал есть, и он очень хороший. Но работать надо очень много. В целом — молодцы. Оригинальны по тексту. Солистка великолепна. Но музыка, безусловно, вторична. Базово они все делают правильно. Молодые еще, у них все впереди, — резюмировал Игорь Сандлер.