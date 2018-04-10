Участником шоу-проекта «Площадь Согласия» станет группа SEPTERIA

SEPTERIA — выдуманное самими участниками слово. Именно под этим названием группа выпустила свой первый сингл «Мало слов» в феврале 2016 года. По мнению артистов, каждый их поклонник сможет придумать собственные ассоциации и смыслы, связанные с этим словом.

Сами музыканты называют себя исследователями чувств, эмоций и ощущений. Они не боятся экспериментов, постоянно изобретая новые звучания текстов и музыки, пробуя себя в разных стилях.

Свои первые крупные концерты ребята до сих пор вспоминают с улыбкой.

— В архивах нашли видео с первых концертов — очень забавно. В какой-то песне я решила прыгнуть, дабы «раскачать» публику. Назвать это прыжком язык не поворачивается. Не в такт, мимо всего, на прямых ногах, как будто лужицу перепрыгнула в платьице. Когда смотрели этот момент, умирали от смеха, — рассказывает Анастасия Чаадаева.

Сейчас участники SEPTERIA вовсю выступают, работают над новыми композициями и ездят с турами по России.

В этот раз оценивать мастерство музыкантов будут председатель жюри музыкант и продюсер Игорь Сандлер, гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов , заслуженный артист РФ, лауреат премии «ТЭФИ» Александр Левшин и композитор, продюсер Марина Калиниченко.

ФОТОГАЛЕРЕЯ «ВМ» С ОТКРЫТИЯ ШОУ-ПРОЕКТА «ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ»

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