«Я русский композитор…»

“Меня очень вдохновляет поэзия. После музыки я больше всего люблю поэзию. … У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они — как сёстры-близнецы”, — ещё одно знаменательное высказывание композитора. По окончании консерватории (класс профессора Николая Сергеевича Зверева ) ученикам было поручено задание — написать одноактную оперу «Алеко» на сюжет поэмы А. С. Пушкина «Цыганы». Задание оказалось по силам не каждому, представлены были только фрагменты и черновики. Один лишь Сергей Рахманинов выложил перед комиссией партитуру оперы, созданную всего за 20 дней. Сочинение получило высшую оценку и было принято к постановке в Большом театре. Премьера оперы состоялась 27 апреля 1893 года. Спустя шесть лет, в год празднования столетия со дня рождения А. С. Пушкина, музыкальное произведение было поставлено в Петербурге, в зале Таврического дворца. На выставке можно увидеть фотографию со сценой из оперы с участием Фёдора Ивановича Шаляпина в роли Алеко. Критика неоднозначно встретила решение певца выйти в роли Алеко, загримированного под Пушкина. Однако сам Рахманинов остался очень доволен. В письме своему другу Михаилу Слонову композитор так отозвался о роли великого певца: «Солисты были великолепны, не считая Шаляпина, перед которым они все бледнели. Этот был на три головы выше их. Между прочим, я до сих пор слышу, как он рыдал в конце оперы». С произведениями Пушкина судьба свяжет Рахманинова ещё не раз. Первым романсом на стихи поэта станет «Не пой, красавица, при мне», затем последует небольшая опера «Скупой рыцарь», позже будут созданы романсы «Муза», «Буря», «Арион». Фото: Сергей Новосёлов

Нельзя не обойти вниманием знаменитый Второй концерт для фортепиано. Одно из самых известных произведений композитора выразило окончание тяжёлого периода депрессии, сразившей Рахманинова после провала Первой симфонии. Благодаря известному московскому врачу-психотерапевту Николаю Владимировичу Далю, пациентами которого были Скрябин, Шаляпин, Станиславский. Второй концерт для фортепиано был посвящён доктору Далю, с ним Рахманинов долго переписывался.

История романса «Белая сирень» связана с воспоминаниями Елены Юльевны Жуковской, близкой знакомой Рахманинова. «В одном из концертов Сергею Васильевичу на эстраду был преподнесен большой куст цветущей белой сирени. С тех пор ни одно его выступление не обходилось без такого подношения. Когда Рахманинов концертировал в других городах: в Петербурге, Киеве, Харькове, за границей — сирень появлялась и там. И никогда таинственная поклонница не обнаруживала себя ни карточкой, ни запиской. Она сохраняла строгое инкогнито. Наконец, кто-то из музыкантов, знавших лично „Белую сирень“, открыл композитору ее имя. Сергей Васильевич поблагодарил Фёклу Яковлевну Руссо в письме, она ответила, и завязалась переписка, продолжавшаяся несколько лет. Но лично они никогда не виделись», — писала Елена Жуковская. А сейчас, на выставке, мы можем увидеть фотографию скромной учительницы и поклонницы композитора Фёклы Яковлевны, письма Сергея Рахманинова к ней и авторскую рукопись романса на слова Екатерины Бекетовой, написанного в 1902 году. Фото: Сергей Новосёлов

В канун 1912 года Рахманинов уехал с семьей за границу для лечения. Там композитор получил письмо без подписи, в котором ему было предложено написать музыку на стихотворение американского поэта Эдгара Алана По «Колокола». Композитор, с детства любивший колокольный звон, написал вокально-симфоническую поэму для трех голосов, хора и оркестра. В музыке «Колоколов» отражены смутные предчувствия надвигающихся перемен, заливистые колокольчики мчащейся русской тройки, малиновый свадебный звон, гневный набат пожара и погребальное звучание в финале произведения — символы четырёх субстанций человеческого бытия.

Живописный ряд, сопровождающий выставку, на диво созвучен произведениям и жизни самого Сергея Рахманинова. Одним из центральных полотен выставки стало произведение Константина Юона «В Сергиевом Посаде», созданное в 1911 году. Картина «Отцы пустынники и жены непорочны» Михаила Нестерова отсылает нас к начальным строкам стихотворения Пушкина — поэтического пересказа молитвы Ефрема Сирина.

“Сирень” Петра Кончаловского… «Верочка осторожно раздвинула ветви и в шаге от себя увидела Сережу Рахманинова, племянника хозяев усадьбы. Он приподымал кисти сирени ладонями и погружал в них лицо. Когда же отымал голову, лоб, нос, щеки и подбородок были влажными, а к бровям и тонкой ниточке усов клеились лепестки и трубочки цветов». Что может быть лучше рассказа Юрия Нагибина «Сирень»? Конечно, посещение выставки «Я русский композитор…» Фото: Сергей Новосёлов

Выставка работает до 10 мая 2018 года.