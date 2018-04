«Так это же я»: девушка всю дорогу слушала музыку, не подозревая, что ее исполнитель сидит в соседнем кресле

Многие из нас спят и видят, как бы совершенно случайно столкнуться с любимым актером или певцом, например, в магазине. А может быть, и не совсем случайно, а вполне себе спланированно, чтобы наконец излить на кумира свою любовь и обожание. В общем, получить хоть какую-то возможность подобраться поближе к предмету своего восхищения. Главное, знать его в лицо.

31-летний голландский певец и автор песен Дотан (Dotan) летел на самолете и заметил, что сидящая в соседнем кресле девушка слушает его альбом. Но в ходе завязавшегося разговора музыкант понял, что Алисия (так звали соседку) понятия не имеет, что сидит рядом с автором музыки, играющей у нее в наушниках. И чем больше Дотан старался намекнуть ей на это, тем смешнее становилось. Историей развития встречи певец поделился в Twitter.

И его первый твит о странной, но забавной встрече. «Окей, я сижу в самолете (привет, дорогущий вай-фай), и девушка рядом со мной слушает мой альбом. Каждую прям песню».

«Это немного смущает, но в то же время приятно. Особенно после того, как она, познакомившись, спросила, чем я занимаюсь…»

«Я ответил, что пишу музыку… и она все равно не догадалась. Больше я ничего не добавил, и она продолжила слушать мою же музыку».

«Я подумал, вдруг она подписана на меня в Twitter… Ну что ж, привет, соседка по самолету. Спасибо, что слушаешь мою музыку и тихонько подпеваешь».

Когда музыкант спросил, что она слушает, девушка не мигая ответила — Дотана. Он притворился, что никогда не слышал этого имени.

Поклонники певца, подписанные на него в Twitter, предложили спеть соседке, чтобы она наконец догадалась, с кем сидит (он отказался), или оставить девушке записку, попросив прочитать после посадки.

«Обновление: все еще не догадывается. Спросила, люблю ли я живую музыку и на каком языке пишу тексты — английском или голландском».

«Ответил, что люблю концерты, ничто не сравнится с живым звуком. И что пишу на английском».

«Я: «Как ты узнала о музыке, которую только что слушала?» Она: «Услышала в саундтреке любимого сериала. Она меня успокаивает»».

До конца полета Алисия продолжала слушать музыку, не подозревая, что сидит с исполнителем. Она даже заставила его послушать один раз его собственную песню. Когда они приземлились, на выходе из самолета Дотан отдал ей записку. «Я не хотел портить этот чудесный опыт или ставить ее в неловкое положение. На самом деле главное — музыка, и это самый приятный комплимент, который можно получить. Буду неоригинален и скажу, что все это здорово мотивирует. Возвращаюсь завтра же в студию».

А девушка, выйдя из самолета, наконец развернула листок бумаги и прочла записку. И написала Дотану:

«Дорогой Дотан!

Даже не знаю, с чего начать. Во-первых: поверить не могу, какой же глупой я была, не узнав тебя и проигнорировав все сигналы и подсказки, что ты мне давал. По какой-то странной причине я не гуглила твое имя и не знаю, как ты выглядишь, но скачала альбом, услышав песню в своем любимом сериале «Первородные». С тех самых пор слушаю его без остановки. Хотелось бы лично сказать, как я благодарна тебе за музыку. На самом деле я бы не узнала и половину своих любимых исполнителей, потому что интересуюсь в основном только музыкой. Думала даже, что Dotan — это группа, а не один певец (позор мне). Очень жаль, что ты не сказал в самолете, кто ты. Когда я прочла записку, то вцепилась в маму. У нас сейчас сложный период, и твои песни здорово нам помогли. Даже больше, чем ты можешь себе представить.

Мы с мамой с огромным удовольствием придем на твой концерт осенью. Не могу поверить, что ты был так щедр и подарил нам билеты на свой концерт, особенно после моего позорного провала. Пожалуйста, продолжай писать прекрасную музыку и оставайся таким же скромным. Обещаю, больше такого не повторится. Никогда.

С любовью, Алисия».