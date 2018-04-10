Ещё
«Московская весна a cappella» станет самым рейтинговым событием апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Московская весна a cappella» станет самым рейтинговым событием апреля 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Исполнители из 15 стран уже готовятся приехать в Москву. Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «ТурСтат», фестиваль «Московская весна a cappella» возглавил рейтинг событий, популярных для культурного туризма в России в апреле 2018 года, сообщает Агентство «Москва».
Кроме «Московской весны» в рейтинг самых ожидаемых фестивалей попали фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину», театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области и выставка «Уральская неделя искусств» в Челябинской области. Также в рейтинг попали два кинофестиваля — «Красногорский» в Московской области и «Литература и кино» в Ленинградской области.
Напомним, конкурс «Московская весна a cappella» впервые провели в столице весной 2017 года. В основной этап конкурса прошли 168 сольных исполнителей и музыкальных коллективов из 12 стран. Участники выступали на площадках фестиваля ежедневно и в общей сложности подарили москвичам и туристам более 1,2 тысячи часов живой музыки. В конкурсе могут принять участие музыканты, имеющие не менее года певческого опыта и достигшие 18-летнего возраста.
Мои Черемушки: последние новости
Театральный фестиваль для дошкольников прошел в Черемушках В Москве открывается уникальная выставка роялей и пианино Песенный фольклор регионов России прозвучит в Черемушках
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Три новых сериала апреля1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение