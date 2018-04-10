«Московская весна a cappella» станет самым рейтинговым событием апреля

Исполнители из 15 стран уже готовятся приехать в Москву. Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «ТурСтат», фестиваль «Московская весна a cappella» возглавил рейтинг событий, популярных для культурного туризма в России в апреле 2018 года, сообщает Агентство «Москва»

Кроме «Московской весны» в рейтинг самых ожидаемых фестивалей попали фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину», театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области и выставка «Уральская неделя искусств» в Челябинской области. Также в рейтинг попали два кинофестиваля — «Красногорский» в Московской области и «Литература и кино» в Ленинградской области.

Напомним, конкурс «Московская весна a cappella» впервые провели в столице весной 2017 года. В основной этап конкурса прошли 168 сольных исполнителей и музыкальных коллективов из 12 стран. Участники выступали на площадках фестиваля ежедневно и в общей сложности подарили москвичам и туристам более 1,2 тысячи часов живой музыки. В конкурсе могут принять участие музыканты, имеющие не менее года певческого опыта и достигшие 18-летнего возраста.